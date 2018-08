Coligação de centro-esquerda vai governar a Eslovénia

Tamanho do texto

Cinco partidos de centro-esquerda da Eslovénia assinaram um acordo para formar Governo, relegando para segundo plano o grupo de direita que venceu as eleições de junho.

Entre os signatários estão o primeiro-ministro Marjan Sarec, três ministros e o presidente da Assembleia Nacional, Dejan Zidan.

"No que respeita à Croácia, vamos tentar construir relações tão amigáveis quanto possível. Vamos procurar áreas em que possamos desenvolver projetos conjuntos e insistir que o direito internacional e as decisões dos tribunais internacionais têm de ser respeitados", afirmou Zidan.

A disputa com a Croácia sobre a fronteira no Mar Adriático tem-se traduzido também numa batalha judicial entre os dois países. Há um ano o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia determinou que a Eslovénia deveria ter "acesso ininterrupto" às águas internacionais no Mar Adriático, mas Zagreb considerou a decisão inválida.