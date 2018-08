Combater a poluição com barcos de plástico reciclado

O 'PET Project', um barco de 12 lugares feito com 99% de lixo plástico reciclado, levará os passageiros em viagens de 'pesca' para recolher lixo e aumentar a consciência sobre o assunto.

"Eu não acho que a poluição do plástico seja um problema apenas aqui no Reino Unido. Tenho a certeza que há problemas semelhantes em toda a Europa e em todo o mundo. O que estamos a descobrir é que estas iniciativas estão a despertar as pessoas para o fato que esse problema é vivido à nossa porta. Muitas vezes as pessoas veem imagens da poluição de plástico no Oceano, e é o Oceano Índico ou Oceano Pacífico, o que parece muito distante, bastante abstrato O que estamos a tentar fazer é mostrar que isto é um problema aqui, aqui em Londres, aqui no Reino Unido e tenho certeza absoluta que é o mesmo em outras cidades, em toda a Europa também," afirmou o diretor da Hubbub, Gavin Ellis.

O antecessor do PET Project, o Poly-Mer, foi lançado em novembro do ano passado e, até agora, recolheu 95 kg de plástico reciclável, incluindo 762 garrafas de plástico, informou a organização.

O plástico recolhido será usado para construir barcos idênticos.

A embarcação é feita principalmente de 'Plaswood', um material feito de plástico reciclado que é usado como substituto da madeira.

O construtor de barcos Mark Edwards diz que o processo de construção ocupa dois homens durante seis semanas.