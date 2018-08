Dólar continuará a "confiar em Deus"

Tamanho do texto

Um tribunal federal de recurso decretou que a inscrição "In God We Trust" - ou "Confiamos em Deus", em português - nas moedas e notas de dólar não viola os princípios da liberdade de expressão e religião inscritos na Constituição dos Estados Unidos.

A instância de St. Paul, no Minnesota, rejeitou assim a queixa apresentada por um grupo de 29 ateus apoiados por várias associações civis, que defendiam que inscrever o lema nacional nas divisas é contrário aos direitos definidos na Primeira Emenda.

A inscrição "In God We Trust" começou a aparecer nas moedas dos Estados Unidos em 1864, durante a Guerra Civil. Em 1956, o presidente Dwight Eisenhower assinou uma lei que transformou a expressão no lema nacional e, a partir dos anos 60, foi também inscrita nas notas de dólar.