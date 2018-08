FMI com mais 50 mil milhões para afastar o fantasma da bancarrota

A Argentina deu a conhecer um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, que prevê uma transferência equivalente a quase 50 mil milhões de euros, parte do acordo do passado mês de junho, na esperança de eliminar a desconfiança dos mercados e impedir o agravamento da queda do peso argentino face ao dólar.

No entanto, as palavras do líder argentino não acalmaram a volatilidade dos mercados e o peso fechou a perder 8,15 % face ao dólar, que se vendia a 34,5 pesos.