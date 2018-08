Imigração: O desafio da integração escolar

Como integrar estudantes estrangeiros no sistema de educação nacional é uma questão com a qual os os estados têm lidado durante décadas. Nos últimos anos, com o aumento dos fluxos migratórios, o problema acentuou-se nalguns países europeus.

A principal preocupação em relação aos alunos estrangeiros é integrá-los o mais rapidamente possível num currículo escolar clássico.

A integração é baseada em dois modelos principais: um modelo de integração direta e outro com um processo inicial separado. No primeiro, os alunos estrangeiros são integrados numa classe correspondente à sua idade. No segundo caso, as crianças imigrantes são agrupadas em classes especiais durante um período de tempo para receberem ajuda específica, não apenas linguística.

"Muitos estudantes, com um antecedente de imigração, especialmente aqueles que chegaram recentemente, não frequentam a escola há muito tempo. Mas isso não é tudo, a qualidade do sistema de educação de onde vêm não é comparável com o dos países de destino ", diz Francesca Borgonovi, analista da OCDE.

A França é um dos Estados com melhor desempenho na Europa nesse sentido, o modelo é híbrido: as crianças estão matriculadas em turmas regulares, seguindo a maioria das aulas mas existem sessões especializadas para pessoas que não falam francês, no entanto.

Desde anos, a Itália privilegia o primeiro modelo, as crianças estrangeiras são integradas na classe correspondente à sua idade. Este processo tem sido um grande desafio nos últimos 13 anos: o número de alunos estrangeiros que integram a escola italiana passou de 400.000 (2005) para 830 mil em 2015.

Devido às condições especiais de migração, a Grécia elaborou um plano para garantir a integração das crianças refugiadas no sistema escolar. É um plano é diferenciado de acordo com as faixas etárias das crianças com aulas preparatórias durante um período de transição.

No entanto, uma das melhores práticas é usada pela Suécia, onde a inclusão é baseada num apoio personalizado.

Em 2015, o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron alertou para os riscos dos jovens crescerem num ambiente interno e desconectado. A integração de alunos na escola não é suficiente para garantir a inclusão social se as famílias não forem parte ativa do programa.