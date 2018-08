Incêndio em "ferry" no porto de Atenas ainda por extinguir

Os bombeiros gregos continuam a lutar contra o incêndio que deflagrou na terça-feira ao fim do dia num "ferry" de passageiros, obrigando a uma acostagem de emergência no porto de Pireu, em Atenas.

Ainda não foi possível alcançar os níveis inferiores da embarcação, onde são transportadas as viaturas.

Os bombeiros abriram buracos no casco do "ferry" para poderem bombear água e espuma para o interior, com o objetivo de extinguir as chamas. Mas o espesso fumo e o espaço exíguo para se mover nos níveis inferiores dificulta o acesso aos pontos ainda não completamente controlados.

O Eleftherios Venizelos, com quase 900 pessoas a bordo, foi obrigado a atracar de emergência pouco depois de arrancar em direção a Creta, ao fim do dia de terça-feira.