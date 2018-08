Modrić é o melhor jogador e Ronaldo o melhor avançado

Luka Modrić foi eleito o melhor jogador do ano pela UEFA e o melhor médio da última Liga dos Campeões. O jogador do Real Madrid sucede ao ex-colega de equipa Cristiano Ronaldo, que ficou em segundo.

Aos 32 anos, o croata está a viver o melhor momento da carreira. Depois de ganhar a Liga dos Campeões pelos "merengues", Modrić sagrou-se vice-campeão no mundial da fifa, na Rússia, onde foi ainda eleito o melhor jogador da competição.

Vencedor nos dois últimos anos e presente no pódio em todas as edições desta distinção, Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, ficou na segunda posição, juntando-lhe ainda o título de melhor avançado do ano na Europa e autor do melhor golo da época passada.

Na terceira posição ficou outro estreante nestas andanças, à imagem do croata: o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

A eleição foi realizada por um painel de 80 treinadores dos clubes participantes nas fases de grupos da Liga dos campeões e da Liga Europa da época passada, 55 jornalistas escolhidos pelo grupo European Sports Media, em representação das associações da UEFA.

"Náo é fácil parar Modrić porque ele é um jogador muito esperto. Ele sabe ler o jogo muito bem e é capaz de jogar em muitas posições diferentes", considerou o treinador português José Mourinho sobre o jogador com quem trabalhou no Real Madrid.

O top-10 dos melhores do ano na Europa

1.° Luka Modrić (Real Madrid, Croácia) – 313 pontos;

2.° Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid, Portugal) – 223;

3.° Mohamed Salah (Liverpool, Egito) – 134;

4.° Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, França) – 72;

5.° Lionel Messi (Barcelona, Argentina) – 55;

6.° Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, França) – 43;

7.° Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica) – 28;

8.° Raphaël Varane (Real Madrid, França) – 23;

9.° Eden Hazard (Chelsea, Bélgica) – 15;

10.° Sergio Ramos (Real Madrid, Espanha) – 12.

Lista de vencedores

2017/18: Luka Modrić (Real Madrid, Croácia);

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal);

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal);

2014/15: Lionel Messi (Barcelona, Argentina);

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal);

2012/13: Franck Ribéry (Bayern de Munique, França);

2011/12: Andrés Iniesta (Barcelona, Espanha);

2010/11: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).