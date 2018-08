Novo quartel-general da NATO pode ser batizado com o nome do Senador McCain

Vários antigos secretários-gerais da NATO manifestaram apoio à proposta que visa batizar o novo quartel-general da organização em Bruxelas com o nome do senador John McCain, recentemente falecido.

Anders Fogh Rasmussen, Lord Robertson of Port Ellen e Javier Solana juntaram os seus nomes a uma lista de outras figuras de destaque que pretendem assim homenagear o soldado e político norte-americano.

O atual secretário-geral afirma que a proposta vai ser cuidadosamente estudada e não escondeu o profundo respeito que sente para com o senador.

Um sentimento de resto partilhado com o antigo presidente da Estónia.

"Não consigo pensar em nada melhor do que batizar o novo quartel-general da NATO com o nome do homem que mais fez pela NATO desde a queda do Muro", disse Toomas Hendrik Ilve.

McCain efetuou visitas frequentes aos países da NATO durante a sua carreira política tendo igualmente sido um crítico feroz das atividades da Rússia com vista à desestabilização da Aliança Atlântica. McCain criticou ainda a forma como o atual presidente norte-americano, Donald Trump, tem dirigido a relação entre os Estados Unidos e a NATO.