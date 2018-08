Open dos EUA: Irmãs Williams defrontam-se, Nadal soma e segue

Tamanho do texto

Rafael Nadal, número 1 do ranking mundial, segue na corrida pelo último troféu da temporada. O espanhol derrotou, na última noite, o canadiano Vasek Pospisil, em 3 sets e avança para a terceira ronda do Open dos EUA. O próximo adversário de Rafael Nadal, num duelo agendado para sexta-feira, é o russo Karen Khachanov.

Juan Martin del Potro também se apurou para a próxima ronda da prova. O argentino quer repetir o feito de 2009 ano em que ergueu o troféu do torneio. O atual número três do mundo, venceu por 3 sets com parciais de 6/3, 6/1 e 7/6 (4).

Del Potro terá pela frente, na próxima partida, Fernando Verdasco que conseguiu afastar da competição aquele que já foi número 1 do ranking ATP, Andy Murray.

Sloane Stephens eliminou a ucraniana Anhelina Kalinina, em três sets e avança também para a próxima ronda do Open dos EUA. A tenista norte-americana, detentora do título, esteve a perder mas acabou por dar a volta ao resultado em mais de duas horas de jogo.

As irmãs Williams vão defrontar-se na próxima ronda da prova no país de onde são originárias. Venus Williams derrotou a italiana Camila Giorgi. Já Serena não teve grande dificuldade em impor-se à alemã Carin Witthoeft.