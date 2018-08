UE diz que "não há mercado único 'à la carte'"

Tamanho do texto

A União Europeia (UE) e o Reino Unido realizam até sexta-feira, em Bruxelas, uma nova ronda de negociações sobre o "brexit". Entre os objetivos estão procurar posições comuns nos pontos de tensão, como o futuro estatuto da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, os direitos dos trabalhadores e as trocas comerciais.

"Os britânicos pedem-nos para respeitarmos as suas linhas vermelhas, respeitar a decisão de deixarem a União Europeia, e nós respeitamos - escrupulosamente. Em troca, eles devem entender que eles têm que respeitar o que somos, e eles estão muito familiarizados com isso. o que somos - o mercado interno, o mercado único - porque o construímos com eles. Não existe um mercado único à la carte", referiu o negociador-chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier,

A Câmara dos Lordes realizou uma sessão extraordinária com o ministro britânico do brexit, Dominic Raab:

"Estou confiante de que um acordo está ao nosso alcance. Temos ambição, pragmatismo, energia, e - como eu espero - se conseguirmos fazer os acertos, nós conseguimos um acordo. Tenho o objetivo, temos o objetivo da reunião do Conselho Europeu, em Outubro, mas há, em alguma medida, margem de manobra ", afirmou.

Dada a falta de progressos em questões-chave das negociações, o governo britânico divulgou na semana passada uma série de documentos técnicos para preparar a opção para o Reino Unido deixar a União Europeia a 29 de março de 2019 sem um acordo.