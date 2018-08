Visita ao coração de Shymbulak

A 40 minutos do centro da cidade, encontramos Medeu, de onde parte o teleférico para Shymbulak, um parque natural e a mais popular estância de ski do Cazaquistão.

Na primeira paragem encontramos o coração de Shymbulak: um hotel, vários restaurantes e bares.

Mais acima, a uma altitude de 3200 metros estamos no sopé do glaciar. A vista é de cortar a respiração, a lembrar as mais altas cordilheiras da Europa. No verão, íbexes e marmotas suprendem os visitantes. Os lagos de água gelada completam a lista de maravilhas da natureza.