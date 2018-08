Brexit: UE e Reino Unido comprometidos com acordo no outono

Michel Barnier: "Estou determinado. Disse-o desde o início: vamos encontrar um acordo para uma saída ordeira, que será muito melhor do que uma saída desordeira. O Dominic e eu pensamos que é possível obter esse acordo em outubro. Não temos muito tempo. Ninguém debate acerca de uns dias aqui ou ali, mas é esse o nosso objetivo."

Dominic Raab: "Estamos a apontar para o Concelho de Outubro. Pode haver alguma flexibilidade, mas estamos comprometidos com a resolução do acordo até lá. E, pela minha parte, sinto-me teimosamente otimista de que um acordo está ao nosso alcance, se ambos os lados agarrarem a oportunidade."

Barnier e Raab deixaram no ar a possibilidade de um atraso até novembro. Prova de que ainda há obstáculos no diálogo, o pedido do negociador europeu ao homólogo britânico para detalhar com "urgência" a proposta de Londres sobre a fronteira irlandesa, uma questão particularmente espinhosa.