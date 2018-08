Cabras preferem pessoas felizes

As cabras preferem as pessoas felizes.

Segundo um novo estudo da Universidade Queen Mary, de Londres, as cabras conseguem ler as expressões faciais das pessoas e preferem uma cara sorridente, alegre, em detrimento de uma expressão facial mais carrancuda e triste.

De acordo com o estudo, publicado esta semana na revista da Royal Society Open Science, os cientistas acreditam que este estudo pode ter implicações importantes na forma como os seres humanos interagem com o gado e com outras espécies porque a capacidade dos animais de perceber as emoções humanas pode ser generalizada e não apenas limitada aos animais domésticos.

Esta não é a primeira vez que se estabelece a ligação entre as cabras e a felicidade. Nos Estados Unidos da América, as aulas de Ioga com estes caprinos está a tornar-se uma moda...