Detroit celebra legado de Aretha Franklin

Um dia antes do funeral, muitos fãs foram à Igreja Batista onde Aretha começou a carreira como cantora de "gospel" para dizerem um último adeus.

Artistas, amigos e familiares celebraram a vida e o legado de Aretha Franklin no concerto "Um Tributo do Povo à Rainha", no centro de Detroit.

Angela Davis interpretou "Chain of Fools", uma canção que Aretha lançou em 1967 e com a qual ganhou um Grammy em 1969.

Três netos da "Rainha da Soul, incluindo a cantora Victorie Franklin, subiram ao palco para agradecer à multidão por todo o amor e apoio à família.

Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan e Faith Hill são alguns dos artistas que vão cantar no funeral, no Greater Grace Temple, esta sexta-feira, em Detroit.