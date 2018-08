"Estado da União": Guerras em alto mar e direitos de autor

Tamanho do texto

Os confrontos em alto mar entre pescadores britânicos e franceses é um dos temas em destaque nesta edição de “Estado da União”. Será um prelúdio para o futuro das relações entre o Reino Unido e a UE? Outro tema em destque são os direitos de autor que relançam o debate em torno dos conteúdos e do papel dos gigantes da tecnologia. Entretanto, a Itália volta a apelar a ajuda da UE para lidar com os migrantes; por fim, em tempos à beira da extinção, os lobos estão de regresso à Europa, no entanto, os agricultores queixam-se enquanto os conservacionistas insistem em como a coexistência pacífica é possível.