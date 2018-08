Europeus querem hora de verão

Mais de 80% dos cidadãos que se manifestaram numa consulta realizada pela União Europeia querem abolir a mudança e preferem manter durante todo o ano a hora usada no verão.

"O colégio de comissários teve uma discussão política sobre o horário de verão, durante o seminário que está em andamento, e decidiu que apresentaria uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho com a intenção de mudar o atual acordo de mudança de hora," afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Alexander Winstertein.

Contudo, qualquer mudança ainda precisa da aprovação dos governos nacionais e do Parlamento Europeu para se tornar lei.

"Eu prefiro quando há mais luz durante a tarde, aproveita-se melhor o dia e eu acho isso bom," revelou um cidadão francês.

"Eu sempre gostei do horário de verão. Devemos ter um pouco mais de tempo para nós mesmos, e isso é possível com o horário de verão. Mas, em geral, a UE devia preocupar-se mais com coisas que são importantes," declarou um cidadão alemão.

Os defensores do horário de verão dizem que a mudança para dar mais luz do dia no inverno e no verão pode ajudar a reduzir os acidentes de trânsito e economizar energia.