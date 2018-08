Facebook censura mulheres indígenas do Brasil

Tamanho do texto

"Censurado": é a palavra que salta à vista, tendo como pano de fundo mulheres de um povo indígena do Brasil com os seios desnudados. Foi esta a imagem que levou o Facebook a bloquear durante uma semana a conta da Fundação Nacional do Índio (Funai), um organismo governamental brasileiro que acusa a rede social de censura e de não respeitar a Constituição e a cultura deste país.

É o último de uma série de polémicos exemplos envolvendo a rígida política do Facebook em relação à nudez, independentemente do contexto.