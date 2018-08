Lady Gaga estreia-se como atriz em Veneza

Lady Gaga e Bradley Cooper apresentaram no Festival de Veneza o filme "A Star is Born", em que contracenam. Esta é a estreia do ator e produtor norte-americano na realização.

O filme, que é a terceira versão de um clássico, não faz parte da competição do festival.

"O Bradley disse que não queria maquilhagem no meu rosto. Fez-me expor essa vulnerabilidade e para alguém que não se sente segura estando vulnerável o tempo todo, foi uma experiência especial com ele. Ele fez-me sentir tão livre. Portanto, tenho muita sorte em estar aqui", disse a cantora e atriz Lady Gaga.

"The Other Side of The Wind", o mítico filme inacabado de Orson Welles, estreou, 50 anos depois da rodagem, no Festival de Veneza, numa sessão especial. O mais irónico é que o filme que Welles deixou espalhado por vários formatos tenha sido agora editado, respeitando o esboço de montagem original, com a ajuda do dinheiro da Netflix.