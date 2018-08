Liga Europa: Londres e leste europeu na rota do Sporting no grupo E

Sporting teve por sorte o grupo E, na Liga Europa, onde vai encontrar o cabeça-de-série Arsenal, de Inglatera, e o Qarabag, do Azerbaijão. Os ucranianos do Vorskla fecham o grupo dos portugueses.

Outros duelos a criar expetativas na fase de grupos desta edição colocam frente-a-frente o Olympiakos, de Pedro Martins e Daniel Podence, e o AC Milan, de Itália, no grupo F; os também italianos da Lazio diante dos franceses do Marselha, de Rolando, no grupo H; e os espanhóis do Sevilha contra o Standar de Liège, da Bélgica, no grupo J.

O sorteio da segunda prova de clubes mais importante da UEFa está a decorrer no Mónaco.

Antoine Grizmann, do Atlético de Madrid, já foi eleito o melhor jogador da última edição da competição.

