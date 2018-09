Tribunal vota contra candidatura de Lula da Silva

Depois de uma longa sessão e seguindo a maioria dos votos, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu rejeitar a candidatura. Os ministros decidiram que o ex-presidente não pode fazer campanha.

Lula cumpre uma sentença de 12 anos e um mês de prisão, no âmbito da Operação Lava Jato, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas o Partido dos Trabalhadores apresentou-o como candidato presidencial dizendo que é inocente.

O PT tem agora 10 dias para o substituir. Até que esta substituição seja feita, o partido fica proibido de fazer atos de campanha recorrendo à imagem de Lula.

Apesar da condenação, Lula da Silva lidera as sondagens de opinião, com 39% do apoio dos eleitores. O antigo presidente do Brasil afirma que foi vítima de uma conspiração para bloquear o seu regresso ao poder.

