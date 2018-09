Ayatollah Ali Khamenei pede reforço militar

Tamanho do texto

A guerra é improvável mas as forças armadas iranianas devem aumentar a capacidade de defesa, foi o pedido que o líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, lançou, domingo.

No sábado os militares iranianos tinham anunciado a aquisição de aviões, submarinos, navios e mísseis; enquanto o país enfrenta uma tensão crescente com os Estados Unidos.

Entretanto, a agência Reuters noticiou que o Irão tinha colocado mísseis balísticos em território iraquiano.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, através do Twitter disse estar "profundamente preocupado" com a notícia. Pompeo instou os líderes iraquianos a formarem um novo Governo rapidamente, no seguimento da eleição parlamentar de 12 de maio.

Aos jornalistas, as autoridades iraquianas reagiram através de um comunicado dizendo que "O Iraque não é obrigado a responder a reportagens onde faltam provas tangíveis."