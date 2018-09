Carro-bomba faz vítimas na Somália

Tamanho do texto

O carro bomba foi lançado, este domingo de manhã, contra um edifício de escritórios municipal, na capital Mogadíscio, mas também atingiu uma mesquita e casas.

Segundo as autoridades, entre as vítimas mortais há guardas que faziam a segurança do edifício. Há também oito feridos.

A Somália está mergulhada na violência e tem sofrido múltiplos ataques terroristas desde 1991. O grupo Al Shabaab luta para desalojar um governo apoiado pelo Ocidente e protegido por forças de paz da União Africana.