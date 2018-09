Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza. O britânico

Tamanho do texto

O britânico superou o finlandês Kimi Raikkonen nas voltas finais da prova e aumentou a vantagem estando mais perto de conseguir o pentacampeonato na temporada de 2018.

No início da prova, Hamilton, da Mercedes, envolveu-se num acidente com o principal rival, Sebastian Vettel, da Ferrari.

O alemão ficou em quarto lugar com mais 16 segundos do que o líder.

Os finlandeses Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas completaram o pódio na segunda terceira posições, respetivamente.

Com esta vitória, Lewis Hamilton consolida a liderança do campeonato, somando 256 pontos, mais 30 do que Sebastian Vettel.

Na classificação de construtores, a Mercedes lidera, com 415 pontos, seguida da Ferrari, com 390, e da Red Bull, com 248.

O próximo Grande Prémio, o 15.º do Mundial, vai ser disputado em Singapura, no dia 16 de setembro.