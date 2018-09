Mais velho mergulhador do mundo tem 95 anos

Tamanho do texto

Ray Woolley tem 95 anos e é o mais velho mergulhador do mundo.

O veterano britânico da II Guerra Mundial bateu o próprio recorde no Chipre e espera não ficar por aqui.

"É adorável bater, novamente, o meu recorde. Espero, se puder continuar em forma, bate-lo novamente no próximo ano com todos vocês", afirma o veterano.

Ray Woolley, que fez 95 anos a 28 de agosto, ultrapassou o registo do mergulho com uma profundidade de 38,1 metros, durante 41 minutos, alcançado no ano passado.

Este fim de semana realizou um mergulho de 40,6 metros de profundidade, durante 44 minutos.

Woolley explorou os destroços do navio "Zenobia" que naufragou ao largo da costa de Chipre durante a viagem inaugural em 1980.

Woolley mergulha há 58 anos e, afirma, que quer continuar a fazê-lo para mostrar a importância do exercício físico, em especial para pessoas com idades semelhantes à sua.