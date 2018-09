Theresa May não cede a pressões de Bruxelas em relação ao Brexit

Tamanho do texto

A primeira-ministra britânica Theresa May disse que não vai ceder face a Bruxelas, em relação aos planos que tem para o para o Brexit.

"Não vou ceder a pressões para aceitar compromissos sobre o acordo de Chequers que não sejam do nosso interesse nacional". "Fazer um novo referendo seria uma grande traição à nossa democracia." Foram as declarações de May à imprensa britânica.

O antigo ministro do Brexit, David Davis, disse que vai votar contra os planos da primeira-ministra de deixar a União Europeia."Estaremos sob o domínio da União Europeia em relação à nossa manofactura e agroalimentos, o que é uma séria concessão. E a alternativa de retomar o controlo não funciona. Na realidade, deixa-nos numa posição em que são eles que ditam o nosso futuro sem que tenhamos uma palavra a dizer. Por isso, a alternativa ainda é pior."

As negociações assistem a um impasse, mas seguindo o calendário oficial as conversações entre Londres e Bruxelas vão ser retomadas na cimeira dos líderes da UE, a 18 de outubro.