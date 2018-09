"La Quietud" e "Charlie Says" no Festival de Cinema de Veneza

Bérénice Bejo e Martina Gusmán, as estrelas do filme "La Quietud", juntaram-se ao realizador Pablo Trapero para estreia da película no Festival Internacional de Cinema de Veneza, este domingo.

A cumplicidade da passadeira vermelha é ainda mais notória no filme. Bejo e Gusmán desempenham os papéis de duas irmãs num conto erótico passado na Argentina que revela verdades incómodas do período da ditadura.

O último filme de Trapero, "O Clã" valeu ao realizador a conquista do Leão de Prata em Veneza.

O ator Matt Smith esteve em destaque na estreia do filme "Charlie Says", apresentado fora de competição do Festival de Veneza, no qual dá vida ao assassino em série Charles Manson.

Mary Harron traz ao grande ecrã a história de Manson através da perspetiva das mulheres que mataram por ele.

Do elenco constam ainda Suki Waterhouse, Hannah Murray, Odessa Young e Marianne Rendon.