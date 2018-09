Blair diz que Theresa May está "no caminho errado" do "Brexit"

Tony Blair diz que o chamado "plano Chequers" de Theresa May para o "Brexit" é o "pior de dois mundos" e será rejeitado no Parlamento.

O antigo primeiro-ministro britânico manifestou-se numa entrevista exclusiva à Euronews.

"O que Theresa May pensa - e tem boas intenções - é em fazer o melhor pelo país. Pensa que é preciso avançar com o 'Brexit'. Talvez não seja uma boa ideia mas é preciso avançar e por isso quer ir pela via de um 'Brexit' mais suave para dizer aos defensores da saída que se cumpriu com o estabelecido e para proteger a economia. É totalmente razoável num nível. O problema é que ao fazer isso não vai satisfazer nem os que realmente querem o 'Brexit' nem os que pensam que se trata de uma má ideia. Parece um compromisso inteligente mas na verdade é o pior de dois mundos e não vai agradar a ninguém. Penso que não passará na Câmara dos Comuns e que no final o Parlamento irá rejeitar."

