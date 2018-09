Explosão em fábrica de munições faz oito mortos

Uma explosão numa fábrica de munições fez pelo menos oito mortos, em Somerset West and Strand, na África do Sul

De acordo com as autoridades da Cidade do Cabo, seis pessoas estão ainda desaparecidas. As equipas de socorro informaram que há quatro feridos graves.

Estão ainda por apurar as causas da explosão na Rheinmetall Denel Munition que produz munições para as forças de segurança da África do Sul e de outros países do mundo.