Japão disposto a interromper importações de petróleo iraniano

Os grupos petrolíferos nipónicos deverão privar-se do crude iraniano, que representa 5,3% do total importado. De acordo com vários meios de comunicação social japoneses em causa está o receio de represálias norte-americanas no caso de se manterem as relações comerciais com Teerão.

Em novembro aguardam-se mais sanções de Washington que afetarão o setor petrolífero e do gás, essencial para a economia do Irão.

O executivo japonês tentou negociar um regime de exceção para continuar a adquirir petróleo iraniano mas de acordo com os media do país os EUA rejeitaram e Tóquio tem poucas possibilidades de impor a vontade própria.

Pobre em recursos, o Japão está altamente dependente de outros países em matéria de abastecimento energético.