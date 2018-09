Myanmar: Justiça condena jornalistas da Reuters a sete anos de prisão

Tamanho do texto

A Justiça do Myanmar, antiga Birmânia, condenou a sete anos de prisão dois jornalistas da agência Reuters, acusados de violar a chamada Lei de Segredos de Estado, quando investigavam uma matança de vários membros da minoria rohingya.

Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram detidos no passado mês de dezembro, depois de se terem encontrado com dois polícias que, de acordo com os jornalistas, lhes entregaram documentos secretos.