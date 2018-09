Perpignan recebe festival de fotojornalismo "Visa pour l'image"

A 30ª edição do Festival Internacional de Fotojornalismo "Visa pour l'image" trouxe à cidade francesa de Perpignan mais de mil fotografias de guerras, tragédias e não só. As imagens estão espalhadas por mais de 20 exposições gratuitas e mostram ao mundo retratos que o mundo não quer ver.

"Aqui mostramos o mundo tal como ele é. Com os dramas, as alegrias e problemas. As nossas informações são verificadas o que nem sempre é o caso nas redes sociais. Durante o festival atribuímos mais de 130 mil euros a fotógrafos através de todos os nossos prémios. Não é mau porque quando damos 8 mil euros a um fotógrafo isso permite-lhe fazer um trabalho em condições aceitáveis", sublinha Jean-François Leroy, diretor e cofundador do festival.

Durante o evento é possível participar em encontros com fotojornalistas de todo mundo e em conferências.

O Festival Internacional de Fotojornalismo "Visa pour l'image" decorre até 16 de setembro. Não faltam imagens do conflito na Síria, no Iémen, entre israelitas e palestinianos, e da minoria muçulmana rohingya.