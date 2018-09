Ronaldo, Modric e Salah disputam troféu "The Best" da FIFA

São três os candidatos a melhor jogador do ano da FIFA: Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. O vencedor do galardão "The Best" será anunciado em Londres no próximo dia 24.

Ronaldo está em liça para o terceiro troféu consecutivo, depois de ter tido uma "certa influência" na conquista da terceira taça da Liga dos Campeões para o Real Madrid. Isto pouco antes de assinar pela Juventus.