Semana da Moda ucraniana chega de comboio

"Porque cada coleção, na minha opinião não é só a roupa, há sempre algo mais. Como por exemplo, uma estação de comboios. Há tantos destinos, há tantas pessoas aqui, que se amam, que se odeiam, mas existe sempre uma história e talvez seja uma história que se vão lembrar para o resto da vida."

Uma coleção masculina e feminina que combina um estilo eclético com a nostalgia retro e que desfilou entre antigos vagões de luxo, desenhados no início do século XX, para altos funcionários da União Soviética. Os convidados receberam bilhetes de comboio como convites e tiveram que fazer uma viagem de comboio para chegar até ao desfile.