Theresa May está debaixo de fogo

Boris Johnson, o ex-ministro ministro dos Negócios Estrangeiros critica a forma como May está a conduzir as negociações do Brexit. O antigo ministro do Brexit, David Davis, também disse que vai votar contra os planos da primeira-ministra de deixar a União Europeia.

Como se não bastasse, Theresa May enfrentou igualmente as duras palavras de Michel Barnier, o negociador do Brexit em nome da Comissão Europeia. Barnier disse ser "fortemente contra" o acordo de Chequers e que, na sua opinião, o plano é "impraticável".