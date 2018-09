Turismo caiu em Espanha no mês de julho

A última edição do relatório "Tourism Highlights", da Organização Mundial do Turismo, revela as tendências da indústria com várias surpresas.

A começar pela ascensão de regiões que se tinham ressentido por causa de problemas de segurança.

A Tunísia é um exemplo, com pacotes turísticos e preços atrativos. O Egito também experienciou o mesmo.

No caso da Turquia, o turismo ressurgiu depois de uma série de ataques e de uma tentativa de golpe de Estado. A desvalorização da lira é um atrativo adicional para os turistas sedentos de bons preços.