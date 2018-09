Festa de Portugal nos EUA

Mais de 50 mil pessoas participaram nos quatro dias do festival português de Ludlow, que há sete décadas ocorre naquela cidade do estado norte-americano do Massachusetts.

A festa lusa é uma adaptação das "festas de campo em Portugal" e pretende recriar do outro lado do Atlântico as tradições do país.

O evento envolve a Paróquia Our Lady of Fátima e pretende transmitir aos lusodescendentes a cultura, a gastronomia e os costumes portugueses.

Todos os dias, portugueses e norte-americanos deliciaram-se com os petiscos e apreciaram o folclore lusitano.

No domingo, as ruas de Ludlow recriaram o cenário do santuário da Cova da Iria. Milhares de fiéis reuniram-se na procissão das velas em honra da Senhora de Fátima.