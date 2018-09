O assombroso retrato de Van Gogh em Veneza

Tamanho do texto

Entre os 21 filmes em competição pelo Leão de Ouro nesta 75.ª edição do Festival de Veneza encontra-se "At Eternity's Gate" - Às portas da eternidade, do realizador e pintor Julian Schnabel.

Um assombroso retrato do pintor holandês Vincent Van Gogh, interpretado pelo norte-americano William Dafoe, que deu vida ao sargento Elias Gordin em "Platoon - Os Bravos do Pelotão" (1986).