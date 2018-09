Revolta no Rio depois do incêndio no Museu Nacional

O centro do Rio de Janeiro foi palco de protestos esta segunda-feira por causa do incêndio que destruiu o Museu Nacional, considerado como a maior instituição científica brasileira e o quinto maior museu do mundo, com cerca de 20 milhões de exemplares de acervo e uma biblioteca de mais de 530.000 títulos até ao dia da tragédia.

Foram centenas de professores, investigadores e estudantes que participaram num chamado "Ato de Luto pelo Museu Nacional," na Cinelândia.