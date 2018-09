Talibãs anunciam morte do líder da rede Haqqani

Tamanho do texto

Os talibãs anunciaram a morte de Jalaluddin Haqqani, líder da rede homónima, muito ativa no Afeganistão e responsável por alguns dos atentados mais sangrentos do país.

Morreu vítima de doença prolongada, revela o comunicado dos talibãs.

Haqqani fundou a rede nos anos 1980 para lutar contra a União Soviética no Afeganistão, com a ajuda dos Estados Unidos e do Paquistão.

A rede Haqqani é uma fação dos talibãs afegãos responsável por numerosos ataques, alguns contra as tropas norte-americanas e da Nato.

Suspeita-se que a rede mantenha ligações com a Al-Qaeda e com o DAESH.

A rede é agora liderada por Sirajuddin Haqqani - um dos filhos do antigo líder.

