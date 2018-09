Tufão "Jebi" deixa pelo menos 10 mortos no Japão

No Japão, a passagem do tufão “Jebi” deixou pelo menos dez mortos e centenas de feridos. O balanço provisório foi avançado pelo canal de televisão estatal NHK.

A região de Osaka foi a mais afetada, com vários prédios danificados, postes derrubados, árvores arrancadas e carros descontrolados por causa das rajadas de vento que atingiram os 220 km/h

O tufão desta terça-feira, classificado como "muito forte", começou por atingir a pequena ilha de Shikoku e passou depois pela região oeste da ilha de Honshu com direcção ao Mar do Japão.

Segundo as informações avançadas pela imprensa japonesa, as autoridades pediram a cerca de um milhão de pessoas para procurarem abrigos. Várias escolas foram fechadas e as principais empresas do país suspenderam a produção e pediram aos funcionários para ficarem em casa

O aeroporto de Kansai, situado numa uma ilha artificial, ficou inundado e foi fechado com cerca de 3 mil passageiros e centenas de funcionários.

Depois de 800 vosso cancelados durante a passagem do tufão, nesta quarta-feira foram anulados mais 160 voos.