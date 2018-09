Manfred Weber avança com candidatura para 2019

Tamanho do texto

O líder do maior grupo político transnacional no Parlamento Europeu, Manfred Weber, anunciou esta quarta-feira a candidatura para principal candidato pelo PPE para as eleições europeias do próximo ano.

Falando à imprensa em Bruxelas, Weber demonstrou-se confiante após ter assegurado o apoio da chanceler alemã, Angela Merkel, a figura mais poderosa do bloco.

"Hoje em dia a União Europeia não está ligada aos povos da União Europeia. As pessoas vêm Bruxelas como algo burocrático, uma elite, e eu quero mudar isso", disse Weber aos jornalistas.

Manfred Weber é uma figura popular em Bruxelas. É ele que representa o maior agrupamento político na Europa e vem do maior país, a Alemanha; conta ainda com o apoio da chanceler alemã Angela Merkel. Com apenas 46 anos de idade é um veterano em política europeia, integrando o parlamento desde 2004.

A sua candidatura, contudo, apresenta alguns problemas. Ele não tem experiência executiva, não é conhecido fora do ambiente de Bruxelas e enfrenta problemas domésticos na Bavária; caso o seu partido perca as eleições estaduais em outubro, a liderança atual poderá ter que partir e Weber pode ser chamado a assumir um cargo importante em Munique.

Até ao momento, nenhum outro elemento do PPE manifestou a intenção de concorrer.

Outras figuras de destaque podem igualmente decidir concorrer. Entre elas contam-se o antigo primeiro-ministro finlandês, Alexander Stubb e o principal negociador do Brexit, Michel Barnier, ambos apontados como possíveis candidatos.

No entanto, há razões para recear o resultado das eleições europeias do próximo ano.

Nenhum grupo político incluindo o PPE recolhe mais de 30% das preferências o que sugere a necessidade de um acordo de coligação no seio do Conselho Europeu.

É aqui que as qualidades de Weber se podem revelar mais úteis, segundo alguns colegas alemães do PPE.

"Se queremos oferecer um candidato, então tem que ser alguém aceitável em toda a Europa e com quem as pessoas se identifiquem e digam "é o nosso candidato!, diz Peter Jahr, eurodeputado do PPE.

"A força da candidatura de Manfred Weber é que ele conhece a União Europeia e os 28 estados membros como nenhum outro. Ele é respeitado como dirigente do grupo do PPE e tem boa reputação como negociador", adianta Daniel Caspary, igualmente deputado do PPE.