"O 'Brexit' foi sobre a independência" - Nigel Farage

Nigel Farage, um dos principais defensores da saída do Reino Unido da União Europeia, não acredita nas previsões negativas dos economistas, em caso de um Brexit sem acordo.

Em entrevista ao programa da euronews Raw Politics, o antigo líder do UKIP, o Partido de Independência do Reino Unido, acredita que a economia do país irá ultrapassar as dificuldades que se adivinham.

Nigel Farage insiste que o Brexit é, acima de tudo, uma questão de independência política.

"Por favor, por favor, por favor, por favor reconheçam que as eleições do Brexit não foram sobre previsões económicas. Não foram sobre uma pessoa a dizer que seria melhor, uma pessoa a dizer que seria pior. O escrutínio do Brexit foi sobre independência política. Foi sobre não termos as nossas leis feitas por essas instituições, não termos o seu tribunal no Luxemburgo superando o nosso Supremo Tribunal, a controlar a nossa própria fronteira, a pescar os nossos próprios peixes. O Brexit foi sobre independência. Eles podem assustar-nos o quanto quiserem, é só chamar a atenção", assegura Farage.

Segundo a última sondagem da NatCen, publicada esta quarta-feira, 59% dos eleitores votariam contra o Brexit, caso fosse realizado um novo referendo.

Os britânicos receiam a derrocada da economia.