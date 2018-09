Os sapatos vermelhos de Dorothy voltam para casa

A polícia de Grand Rapids, no estado norte-americano do Minnesota, fez uma enorme descoberta: encontraram o par de sapatos vermelhos usados por Judy Garland em "O Feiticeiro de Oz," de 1939, baseado na obra homónima de L. Frank Baum.

O par de sapatos vermelhos mais famosos da história do cinema tinha sido roubado em 2005, do Museu Judy Garland, no Minnesota, de onde era natural a atriz. Desde então, a administração do museu tinha mantido o expositor de onde tinham sido roubados vazio, com a indicação da peça que faltava.