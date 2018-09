Um video divulgado por um safari em Vilnohirsk, na Crimeia, mostra o momento em que um leão entrou para dentro de um carro com turistas. As imagens mostram como o leão, conhecido como Filya, se aproximou dos tursitas, chegando a lambê-los. O incidente ocorreu semanas depois de uma mulher ter ficado ferida por outro leão no mesmo parque. O Safari Taigan é conhecido por ofecer aos visitantes uma experiência inesquecível com estes felinos.