Visita virtual à Jerusalém do rei David

A realidade virtual está a ajudar os turistas em Jerusalém a conhecer a cidade tal como ela era no tempo dos reis David ou Salomão.

Uma empresa australiana criou o guia virtual "Step into History", ou, em português, "Entre na história".

"Tenho o privilégio de levar grupos a diferentes sítios arqueológicos e digo-lhes sempre que usem a imaginação. Temos de fazer isso se quisermos entender a arqueologia. Com o dispositivo de Realidade Virtual é muito mais fácil porque os especialistas já fizeram isso por nós, calculando todas as informações que eles têm nesta experiência, para que possamos ver as coisas como são hoje, depois colocamos o dispositivo e voltamos ao passado. Podemos apreciar as coisas como elas costumavam ser", afirma o guia turístico Eyad Haddad.

O guia virtual foi desenvolvido pela Lithodomos VR, em conjunto com arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel.

A visita está circunscrita ao bairro judaico na Cidade Velha, evitando assim as áreas de conflito dos dias de hoje, e tem a duração de cerca de duas horas.