New York Times: "Sou parte da resistência à Administração Trump"

"Sou parte da resistência dentro da Administração Trump," escreveu alguém num artigo de opinião do New York Times, numa denúncia relativa à "falta de valores" do presidente dos Estados Unidos, publicada sem assinar.

Aos jornalistas falou num artigo "covarde" publicado num jornal "falhado."

"Então o falhado New York Times publicou um artigo de opinião anónimo. Dá para acreditar? Anónimo ou seja covarde. Um artigo covarde. Estamos a fazer um excelente trabalho."

Para além de rejeitar as críticas, o presidente defendeu o trabalho feito desde o início do seu mandato. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, exigiu a demissão do autor do texto.

"Temos uma taxa de aprovação muito elevada. Os números são excelentes. E sabem que mais? Ninguém vai conseguir derrotar-me em 2020 graças ao nosso trabalho."

No artigo de opinião, o alegado membro sénior da Administração norte-americana diz que é preciso "trabalhar para proteger os Estados Unidos das piores decisões do presidente."

O texto refere ainda o funcionamento "impulsivo" de Trump e a "falta de valores" do presidente dos Estados Unidos." O resultado são decisões "pouco prudentes".

Esta é a primeira vez que o Times, que diz querer proteger a identidade da fonte para evitar a sua expulsão da Administração, publica um artigo de opinião de uma fonte anónima e que divulga a existência de uma corrente contra Trump.

O jornal defendeu a publicação do artigo sem identificar o autor por permitir aos cidadão entender o que realmente se passa no interior da Casa Branca.