Nova maratona negocial do Brexit em Bruxelas

O secretário de estado britânico para o Brexit, Dominic Raab, regressou a Bruxelas para mais uma maratona negocial antes do limite informal de outubro e a cimeira europeia. Para Raab trata-se da terceira semana consecutiva de negociações.

Apesar das tensões entre o negociador europeu, Michel Barnier, e o governo britânico a propósito do plano apresentado pela primeira-ministra Theresa May, várias sondagens no Reino Unido sugerem que o apoio em relação ao Brexit está a diminuir.

Uma sondagem conduzida no País de Gales pelo grupo de pressão People's Vote sugere que 51% dos galeses votaria a favor de permanecer na União Europeia. Em 2016, os cidadãos galeses haviam votado pela saída do bloco.

No Parlamento Europeu, a mensagem dos ativistas anti-brexit Devon for Europe é clara.

"Quero dizer ao Dominic Raab para por favor começar a falar a verdade... É claro que eles não compreendem como a União Europeia funciona... é chocante... eles têm que perceber que a melhor posição para o Reino Unido é aquela que temos neste momento... isto é de loucos...", afirma Anthea Simonns.

O outuno marca o final do período de negociações com vista a evitar a saída abrupta do Reino Unido da União Europeia.