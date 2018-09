Plácido Domingo honra a tradição espanhola da Zarzuela

Todos os anos a Operalia homenageia as zarzuelas. Desta forma, o concurso internaional de canto lírico preserva esta tradição espanhola com a qual Plácido domingo mantém uma ligação profunda.

O maestro começou sua carreira na companhia de zarzuela dos pais, Plácido Domingo Ferrer e Pepita Embil. artistas famosos no século XX.

"Os meus pais dedicaram a vida à Zarzuela e por isso, desde o primeiro ano, eu disse que queria dar um prémio aos cantores de Zarzuela. E cada vez mais os candidatos cantam esta música"

Muitas vezes comparada à opereta, a zarzuela é uma fusão de música, diálogos e dança.

Na edição deste ano da Operalia, o primeiro prémio foi atribuído à meio-soprano Emily d'Angelo e aos tenores Pavel Petrov e Luís Gomes.

Emily d'Angel:

_**"É tão apaixonante... Há algo na música espanhola que é muito visceral, que vem do coração. Há sempre alguma coisa obscura que vem de um lugar profundo. Eu não sou espanhola foi fantástica esta experiência de explorar a língua e a cultura. Uma nova experiência para mim. Vou continuar a cantar Zarzuelas".

Pavel Petrov:

Para mim, Zarzuela é cantar com o coração porque é muito dramático. Não falo da voz mas da personagem que estamos a interpretar. É incrível".

Luís Gomes:

“No lugar onde eu cresci, em Portugal, estamos muito habituados a este tipo de música. A música relacionada com touradas. A música com sentimento espanhol é especial para nós". De certa forma, também está no nosso sangue. Eu gosto da música e gosto particularmente da maneira como eles colocam as palavras, as palavras em espanhol nessa música. Sim, foi por isso que decidi cantar zarzuelas".

Plácido Domingo orgulha-se por ter conseguido levar a arte da zarzuela aos quatro cantos do mundo. O Maestro sublinha que cada vez mais aparecem cantores que apreciam e cantam esta música que faz parte da tradição espanhola.