Starbucks inicia em Milão projeto de conquista da Itália

Na mesma semana em que um documentário questiona as práticas de otimização fiscal e a pressão exercida pela Starbucks nos seus empregados, o gigante norte-americano do café em todas as suas formas lança-se num projeto ambicioso: a conquista da Itália, quarto consumidor mundial de café e um país onde o expresso e ristretto são instituições do quotidiano.

A Starbucks abre esta sexta-feira, num edifício histórico perto do Duomo, em Milão, o primeiro estabelecimento em território italiano, com olhos postos nas possibilidades de expansão num mercado com grande potencial.