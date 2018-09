Macron e Merkel destacam as migrações no debate europeu

Emmanuel Macron e Angela Merkel concordam que o tema das migrações deve estar no centro do debate europeu. A ideia foi explicada por Macron aos jornalistas:

"Vamos preparar o trabalho de base sobre questões relacionadas com o grande desafio que temos neste momento que são as questões migratórias. A cidade de Marselha sabe bem, como o resto da região do Mediterrâneo, que esse tema está no coração das nossas políticas europeias. Vamos encará-lo como uma oportunidade e não um como um medo ou um caminho para a sobrevivência”

França quer levar a Alemanha para o grupo de líderes europeus que estão comprometidos com uma solução global para o problema das migrações, contrariando os governos nacionalistas que têm adotado políticas mais duras sobre esta matéria.